Врач объяснил, почему необходимо лечить больные суставы

Отсутствие лечения суставов может привести к атрофии связок, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков. По его словам, из-за неправильной работы связок и мышц формируется патологический двигательный стереотип.

Воспаление, которое можно было купировать за две недели противовоспалительной терапии, через год переходит в хроническое, обрастает рубцами и изменяет структуру капсулы сустава, — рассказал Семиченков.

Врач подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо, если сустав болит более двух недель. По его словам, мази и компрессы лишь снимают симптомы, но не устраняют причину проблемы.

Ранее тренер Рина Новая рассказала, что пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах, так как эта система упражнений была создана именно для реабилитации. По ее словам, правильно подобранная физическая активность станет хорошим помощником в общей терапии и позволит улучшить подвижность сочленений.