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14 июля 2026 в 07:45

Россиянам рассказали, какая активность отлично борется с болью в суставах

Тренер Новая: пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пилатес лучше всего помогает бороться с болями в суставах, так как эта система упражнений была создана именно для реабилитации, заявила NEWS.ru тренер Рина Новая. По ее словам, правильно подобранная физическая активность станет хорошим помощником в общей терапии и позволит улучшить подвижность сочленений.

Правильно подобранная физическая активность — лучший помощник в терапии. Разные методики улучшают подвижность суставов, снижают болевые ощущения, укрепляют мышечный каркас. Во-первых, можно обратить внимание на цигун. Это про плавные движения и концентрацию. Цигун снижает мышечные спазмы, питает суставы, улучшая кровообращение, учит находить в теле напряжение. Технику чаще используют при хронических болях, например коленных и тазобедренных суставов. Пилатес — западная система упражнений. Фокусируется на укреплении глубоких мышц, развитии координации. Польза: точечно воздействует на проблемную зону, стабилизирует сустав. Рекомендуется заниматься пилатесом при боли в тазу, пояснице и коленях, — сказала Новая.

Эксперт добавила, что также не стоит недооценивать йогу. По ее словам, людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата лучше отдавать предпочтение специализированной йога-терапии. Тренер отметила, что главные плюсы этой системы заключаются в бережном увеличении амплитуды движений, снижении уровня стресса и мягком растяжении околосуставных связок.

Йога сочетает статические позы, дыхательные упражнения, медитативные техники. При болях в суставах нужно избегать скручиваний, прогибов, поз с опорой на больной сустав. Можно выбрать хатха-йогу или йога-терапию. Эти занятия для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Польза: без сильной нагрузки йога увеличивает амплитуду движений, улучшает эмоциональное состояние, снижая кортизол, ускоряет восстановление тканей. Рекомендовано при остеоартрите коленного сустава, — заключила Новая.

Ранее врач-невролог Анна Брусянская заявила, что спорт поможет замедлить старение мозга. По ее словам, взрослым требуется около 150 минут умеренной активности в неделю.

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