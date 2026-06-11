ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана ТАСС: в ЕС готовят ужесточение визовой политики против РФ, Белоруссии и Ирана

Еврокомиссия готовит осенью ужесточение всей визовой политики Евросоюза, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Инициатива предусматривает введение новых критериев отказа в предоставлении виз, что будет распространяться на Россию, Белоруссию и Иран. В будущем список может быть расширен.

Это предложение будет включать новые критерии для отказа в визах гражданам стран, откуда, по мнению Еврокомиссии, исходят угрозы общественной безопасности, — отметил он.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских вооруженных силах с начала СВО.