Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности

В Ермаковском районе Красноярского края предстанет перед судом 65-летний мужчина по обвинению в убийстве сына фермера 14-летней давности, пишет «МК в Красноярске». Трагедия произошла в 2008 году в селе Нижний Суэтук.

В день преступления 30-летний сын владельца хозяйства остался на ферме вместе с двумя работниками, и после смены мужчины распивали самогон. Конфликт вспыхнул, когда молодой человек заподозрил работников в намерении украсть мешок овса: словесная перепалка переросла в драку. Один из работников несколько раз ударил сына хозяина руками и ногами, а затем нанес удар черенком вил по голове.

Потерпевший потерял сознание, но мужчины не стали вызывать помощь — они отнесли еще живую жертву в заброшенный бассейн, а утром обнаружили, что за ночь мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Соучастники убрали следы крови и договорились придерживаться единой версии событий. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако спустя 14 лет прокуратура потребовала активизировать работу по этому нераскрытому преступлению. Дополнительные следственные действия принесли результат — фигуранты подробно рассказали о том, что произошло той ночью.

Прокурор уже утвердил обвинение в отношении бывшего работника фермы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Ермаковском районном суде.

Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что житель Мытищ предстанет перед судом по делу об убийстве и изнасиловании женщины в 2002 году. Тело убитой бросили на пустыре.