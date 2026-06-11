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11 июня 2026 в 16:13

Стало известно, как обеспечат меры безопасности на «Дикой Мяте»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Тульской области 19-21 июня состоится мультиформатный независимый фестиваль «Дикая Мята». Генеральный продюсер мероприятия Андрей Клюкин рассказал, что безопасность и комфорт зрителей являются главными задачами. По его словам, в этом году меры безопасности будут еще более усилены.

В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля. В общей сложности их будет более 80. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей, — поделился Клюкин.

Все три дня на мероприятии будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования. Для круглосуточного наблюдения за территорий в штабе для силовых структур смонтирована стена экранов. Организаторы советуют приезжать на мероприятие заранее, чтобы не попасть в пробки. От станции «Тарусская» и из Москвы будут курсировать трансферы.

Ранее стало известно, что в этом году на событии запланировано более 130 выступлений на восьми сценах. В программе заявлены такие артисты, как «Бонд с кнопкой», Елка, «Танцы минус», IOWA, ТМНВ, Полналюбви, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», «щщщиииттт!», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, Хмыров, «Электроника» и другие.

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