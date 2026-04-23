В Тульской области состоится фестиваль «Дикая Мята»

В Тульской области 19–21 июня пройдет фестиваль «Дикая Мята». За годы своего существования это событие превратилось в одно из самых удобных музыкальных мероприятий в стране.

В этом году на событии запланировано более 130 выступлений на восьми сценах. В программе заявлены такие артисты, как «Бонд с кнопкой», Елка, «Танцы минус», IOWA, ТМНВ, Полналюбви, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», «щщщиииттт!», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, Хмыров, «Электроника» и другие.

В этом году организаторы представят нововведение — оплату браслетами по системе кэшлесс, которая будет работать даже при отключении интернета. Пополнить баланс можно будет в специальных точках, а остатки средств вывести в последний день.

Мы всегда заботимся о комфорте наших зрителей: освещенные палаточные лагеря, каменные дорожки, бесплатная питьевая вода, душевые и многое другое. В этом году мы, понимая, что потенциально могут возникнуть проблемы с интернетом, дополнительно вводим новую систему оплаты. Это позволит зрителям, ресторанам, торговым рядам, сувенирным магазинам избежать возможного дискомфорта, — рассказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

