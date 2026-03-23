В Чите вынесли приговор организатору ЛГБТ-клуба

В Чите организатора ЛГБТ-клуба (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает «МК в Чите». Также на него наложили ограничения на деятельность, связанную с созданием и администрированием страниц на интернет-ресурсах.

Сообщается, что 22-летняя местная жительница распространяла информацию о заведении в социальных сетях. По данным источника, она привлекала для развлечения гостей студентов, в том числе мужчин, переодевавшихся в женские платья.

Также подсудимая проходила в роли соучастницы по делу об организации проституции, в котором были замешаны 53 человека. По этому делу приговор вынесли в начале февраля.

Ранее сообщалось, что педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду движения ЛГБТ. По словам представителя суда, педагог продемонстрировала студентам флаг ЛГБТ во время занятия.