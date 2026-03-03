Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:12

Российского педагога оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Педагога из Ярославской области оштрафовали на 100 тыс. рублей за флаг ЛГБТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду движения ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) после демонстрации его флага на занятии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Рыбинского судебного района Наталия Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних — ред.). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. На днях постановление суда вступило в силу, — сказала Козлова.

Женщина работает преподавателем в педагогическом колледже. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники выявили страницу учебного заведения, на которой «выявлен факт распространения графических изображений, относящихся к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», отметила она. По словам представителя суда, педагог продемонстрировала студентам флаг ЛГБТ во время занятия.

На судебном заседании преподаватель пояснила, что показала презентацию на классном часе, посвященном Дню толерантности. Она заявила, что использовала материалы из открытых источников.

Ранее российское издательство Popcorn Books приняло решение о закрытии после семи лет работы. Против компании было возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ. Скандальное издательство активно выпускало книги в этой тематике.

ЛГБТ
пропаганда
штрафы
Ярославская область
