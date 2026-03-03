Опубликованы кадры смерча в Сочи на фоне землетрясений

Очевидцы делятся кадрами со смерчем в Сочи, который появился после землетрясения, передает Telegram-канал Mash. По его информации, природное явление заметили в Центральном районе города с берегов Черного моря.

При этом очаг землетрясения находился в 183 километрах от Краснодара и 28 километрах от Сочи. По данным сейсмологов, магнитуда составила 4,5 балла. Жители сообщали о дребезжащих окнах и шатающейся мебели.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что повторные толчки были зафиксированы в Черном море. По его словам, магнитуда землетрясения составила 4,5 балла. Толчки произошли в 23 километрах от города-курорта. При этом все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, никаких жалоб не поступало.

До этого сообщалось, что серия из 16 землетрясений была зафиксирована у секретной базы США в Неваде, известной под названием «Объект 52». Она известна тем, что на ней проводили испытания ядерного оружия. При этом отмечалось, что землетрясения начались одновременно с атаками Соединенных Штатов и Израиля на Иран.