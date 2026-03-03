Ваня Дмитриенко раскрыл секреты воспитания в семье врачей

Личность музыканта Вани Дмитриенко сформировалась под влиянием строгого воспитания в медицинской семье, сообщает Super.ru. Артист признался, что вырос в атмосфере жесткой самодисциплины, которую привила ему мама — психиатр-нарколог. Именно это, по словам музыканта, помогло ему не поддаваться соблазнам и научило отказываться от сомнительных компаний.

В такой семье расти очень классно, потому что в тебе воспитывают самодисциплину и готовят как раз-таки к какой-то вот большой, наверное, жизни. Учат, как отказывать и не вестись на негативные компании, — поделился Дмитриенко.

Ранее Дмитриенко впервые объяснил, почему долго скрывал роман с актрисой Анной Пересильд. По словам певца, оба они обладают сильными характерами, поэтому отношениям требовалось время, чтобы окрепнуть. Артист также рассказал, что нашел общий язык с родителями возлюбленной — Юлией Пересильд и Алексеем Учителем.

До этого музыкальный критик Павел Рудченко связал рост популярности Дмитриенко со сменой творческого стиля. Эксперт отметил, что переход от молодежной аудитории к поп-року и коллаборации с признанными звездами обеспечили артисту успех у более взрослой публики. По мнению продюсера, грамотная стратегия и харизма позволят исполнителю надолго остаться востребованным.