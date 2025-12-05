ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:05

«Будет на коне»: продюсер объяснил феномен Вани Дмитриенко

Продюсер Рудченко: смена стиля в творчестве увеличила популярность Дмитриенко

Ваня Дмитриенко Ваня Дмитриенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изменение творческого стиля привело к росту популярности певца Вани Дмитриенко, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, благодаря своему таланту и грамотной стратегии привлечения аудитории исполнитель сможет оставаться востребованным на протяжении длительного времени.

Ваня Дмитриенко сейчас на пике своей популярности. Это связано со многими факторами, начиная с того, что его команда очень грамотно выстроила концепцию продвижения. Ранее Ваня работал на одну аудиторию — молодежь, но в последнее время он изменил направление своего творчества на поп-рок, благодаря чему получил популярность и у более взрослой аудитории. Также помогли коллаборации со звездами, которые давно на сцене, — пояснил Рудченко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время поклонники могут ожидать изменений в образе артиста: вероятно, он начнет привлекать более зрелую аудиторию. По словам продюсера, это даст исполнителю возможность оставаться в центре внимания еще на долгое время, что приведет его к долгосрочному успеху.

Артист имеет хорошие вокальные данные, он харизматичен, понятен зрителю, и пока тот материал, который он дает, востребован и имеет своего слушателя. Пока эти моменты сошлись, он будет на коне и будет востребован, — резюмировал Рудченко.

Ранее сообщалось, что цены на выступления Дмитриенко увеличились на два миллиона рублей за последние два месяца. После своего первого концерта на стадионе в Москве 20-летний артист пересмотрел ценовую политику.

