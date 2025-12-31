Макрона не пригласили на прощание с Бардо Семья Бардо отказалась от почестей и не пригласила Макрона на прощание

Семья Брижит Бардо отказалась от проведения национальной церемонии прощания с французской актрисой, сообщает газета La Dépêche. По информации издания, ее родственники оставили соответствующую инициативу Елисейского дворца без ответа, а также не пригласили на заупокойную мессу президента Эммануэля Макрона.

В издании напомнили, что при жизни Бардо поссорилась с французским лидером в 2023 году. Тогда актриса, будучи главой фонда в защиту живой природы, направила президенту письмо с возмущением из-за его «бездействия» в этом вопросе.

Отмечается, что Бардо похоронят 7 января. Заупокойная месса пройдет в Церкви Успения Богородицы — вход предусмотрен только для родственников и ограниченного срока специально приглашенных. Также церемонию будут транслировать на больших экранах в Сен-Тропе.

Ранее Фонд Брижит Бардо опубликовал видеозаписи с участием актрисы, ставшие последними в ее жизни. На кадрах 91-летняя актриса проводит время с доберманом по кличке Урф, которого ее фонд взял под опеку после того, как его хозяин оказался в доме престарелых.