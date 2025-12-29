Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо

Фонд Брижит Бардо опубликовал видеозаписи с участием актрисы, ставшие последними в ее жизни. Опубликованные в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры были сняты в декабре в Сен-Тропе, за несколько дней до смерти кинозвезды.

На кадрах 91-летняя Бардо занимается привычной зоозащитной деятельностью: она проводит время с доберманом по кличке Урф, которого ее фонд взял под опеку после того, как хозяин собаки оказался в доме престарелых.

По свидетельству сотрудников фонда, актриса до последнего момента сохраняла ясность ума и не проявляла явных признаков недомогания. На кадрах Бардо общается с волонтерами и ухаживает за животными, демонстрируя приверженность делу, ради которого она оставила кинокарьеру более 50 лет назад.

Брижит Бардо скончалась в субботу, 28 декабря, в возрасте 91 года в своем доме. За свою карьеру она снялась в 45 фильмах и записала более 70 песен, однако с 1973 года полностью прекратила актерскую деятельность. Последние годы жизни легенда французского кино провела в закрытом режиме, практически не выходя в свет.