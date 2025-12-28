Умерла актриса Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, пишет The Guardian. Причина смерти знаменитости не уточняется. В ноябре артистку доставили в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон.

Брижит Бардо, французская актриса и певица, ставшая международным секс-символом, а затем оставившая киноиндустрию ради защиты прав животных, скончалась в возрасте 91 года, — сказано в материале.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Кинокарьеру начала в 1950-х, получив известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956), который сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Европы. Она снималась в картинах «Презрение» (1963), «Правда» (1960), «В случае несчастья» (1958), «Бабетта идет на войну» (1959) и ряде других значимых работ французского кинематографа.

В 1973 году звезда завершила актерскую карьеру и посвятила себя общественной деятельности. Она основала Фонд Брижит Бардо, занимающийся защитой животных, и многие годы была одной из самых заметных зоозащитниц Европы.

Ранее скончалась актриса Вера Алентова в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Звезду советского фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.