Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР

19 марта 2026 в 14:52

Президент Ирана Пезешкиан обвинил КСИР в гибели Лариджани и пригрозил уходом

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан может подать в отставку на фоне разногласий с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 14-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники. Как передает старший аналитик Дрор Балазада, поводом для конфликта стала гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

По информации источников, Пезешкиан считает, что провал в его защите был не халатностью, а преднамеренным действием КСИР, направленным на устранение влиятельного политика. Собеседники канала также утверждают, что в корпусе «очень довольны» смертью Лариджани. Якобы там заранее подготовили «досье на ликвидацию» на него и его брата.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что система руководства в Иране останется эффективной даже при потерях среди руководящего состава. По его словам, на иранской территории развернуты автономные подземные центры запуска баллистических ракет, командиры которых способны принимать решения об ударах самостоятельно.

