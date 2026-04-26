26 апреля 2026 в 09:42

Президент Ирана назвал ключевое условие для возобновления переговоров с США

Пезешкиан: США должны снять морскую блокаду для возобновления переговоров

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возобновление переговоров Ирана и США будет возможно только при устранении всех препятствий, включая морскую блокаду иранских судов и портов, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в беседе с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. По его словам, которые передает Press TV, тактика давления со стороны Вашингтона противоречит намерениям Белого дома вступить в дипломатический процесс.

Исламская Республика не будет вступать в навязанные переговоры под давлением, угрозами или блокадой, — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана более выгодное предложение после того, как США отменили визит своих переговорщиков в Пакистан. Он уточнил, что новые инициативы иранской стороны поступили всего через 10 минут после отмены поездки.

До этого хозяин Белого дома заверил, что отмена поездки спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан не означает возобновления военных действий против Ирана. По словам Трампа, в Вашингтоне «пока об этом не думают».

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

