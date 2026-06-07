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07 июня 2026 в 20:11

Главарь действовавшей на территории Шереметьево ОПГ признал вину

«Коммерсант»: один из главных фигурантов дела об ОПС в Шереметьево признал вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один из лидеров Лобненской ОПГ Алексей Кабочкин (Рязанец) признал, что участвовал в создании организованного преступного сообщества (ОПС), которое несколько лет действовало на территории аэропорта Шереметьево, и руководил им, пишет «Коммерсант». ОПС вымогало деньги у десятков пассажиров, включая участников СВО. В ОПС, как пишет «Коммерсант», входило несколько «бригад»: таксисты, «попрошайки», «зазывалы», «спортсмены» и группа сотрудников полиции.

Согласно материалам дела, «попрошайки» — преимущественно молодые девушки — подходили к своим жертвам и просили деньги под предлогом кражи вещей или потери билета. Им отдавали от 10 тыс. до 35 тыс. рублей. Другая схема включала «зазывал», которые встречали пассажиров, приглашали в бар, угощали алкоголем и втягивали в ситуации с навязанными услугами по завышенной цене. В ряде случаев преступники у своих жертв выпытывали ПИН-код карты и снимали крупные суммы наличными. У одного из потерпевших похитили сначала 300 тыс. рублей, затем еще 108 тыс. У другого — 600 тыс. рублей.

Ранее суд Свердловской области вынес приговоры другой банде, которая наживалась за счет участников спецоперации. Они вымогали у граждан деньги и оформляли на них кредиты. Злоумышленники были приговорены к лишению свободы сроком от трех до 16 лет.

Шереметьево
ОПГ
военнослужащие
таксисты
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