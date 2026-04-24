Суд отправил за решетку шестерых членов ОПГ за аферы и вымогательства На Урале шестерым членам ОПГ назначили сроки от трех до 16 лет

Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговоры шестерым членам организованной преступной группировки, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Они вымогали у граждан деньги и оформляли на них кредиты. Злоумышленники были приговорены к лишению свободы сроком от трех до 16 лет.

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве и вымогательстве, — указали в пресс-службе суда.

Главарь ОПГ Андрей Оглы получил 16 лет заключения в колонии строгого режима. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей и дополнительно запретил ему покидать определенные места после освобождения в течение полутора лет.

Остальные пятеро фигурантов приговорены к срокам от трех до 12 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму в размере почти 3,5 млн рублей. Приговоры вынесены по нескольким статьям УК РФ: ч. 2 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 1 и ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Как установил суд, с сентября 2023 по февраль 2024 года шестеро сообщников вымогали деньги у граждан, угрожая распространением компромата, физической расправой или уничтожением имущества. Кроме того, они дистанционно оформляли кредиты на своих жертв. Всего пострадали 16 человек, общая сумма ущерба составила 4 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ при поддержке новосибирских полицейских задержали участников преступной группы, которые обманывали родственников погибших участников СВО. В марте мошенники получили информацию о выплате жительнице Чановского района Новосибирской области, которая была матерью погибшего, и связались с жертвой.