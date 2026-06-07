Полицейские нашли четыре обезглавленных тела у здания правительства Мексиканские полицейские обнаружили четыре обезглавленных тела в автомобиле

В мексиканском штате Герреро правоохранители нашли в автомобиле четыре обезглавленных тела, передает DailyStar. Машина была оставлена рядом со зданием Законодательного собрания в Чильпансинго.

По информации местных властей, происшествие случилось на фоне затяжного конфликта между преступными группировками, стремящимися завладеть контролем над каналами нелегального оборота наркотиков. Этот регион уже долгое время остается одной из самых проблемных и опасных зон в стране.

Основные стороны конфликта — группировки «Картель де ла Сьерра» и «Лос Ардильос». В последние месяцы их противостояние обострилось, что привело к увеличению числа вооруженных столкновений и ухудшению ситуации в некоторых районах штата.

Ранее турэксперт Юрий Шевченко предупредил, что перед тем как отправиться в Мексику, Венесуэлу, Гондурас, Сальвадор, ЮАР, Бразилию и Папуа — Новую Гвинею, следует взвесить все риски. Дело в том, что там наблюдается высокий уровень уличной преступности.