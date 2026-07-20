Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки В Мексике священник четыре раза изнасиловал девушку-подростка

Мексиканские полицейские задержали служителя архиепархии Мехико по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, сообщает издание EWTN News. Против него было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что о произошедшем узнала мать девушки, которая обнаружила в телефоне дочери переписку откровенного содержания с пользователем под ником Winnie Poo. Впоследствии девушка узнала, что под псевдонимом скрывался священник по имени Энрике, который, по ее словам, четыре раза принуждал ее к сексуальным действиям.

В результате собранных материалов суд вынес решение об аресте священника. Также в архиепархии Мехико открыли внутреннее расследование в соответствии с церковными правилами. Ее представители выразили солидарность с потерпевшей и ее семьей.

Ранее сообщалось, что жителя Тюменской области осудили на 13 лет за изнасилование девочки. По данным материалов суда, из-за возраста и наследственной задержки психического развития потерпевшая не могла в полной мере осознавать происходящее и оказать сопротивление.