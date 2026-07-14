В Тюменской области вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки Мужчину осудили на 13 лет за изнасилование девочки с задержкой развития

Голышмановский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о двух эпизодах изнасилования несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Суд установил, что мужчина совершил преступления в отношении несовершеннолетней, проживавшей с ним в одном доме. Отмечается, что из-за возраста и наследственной задержки психического развития потерпевшая не могла в полной мере осознавать происходящее и оказать сопротивление.

Голышмановский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в совершении двух преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ — в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния. <…> По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев, — отмечается в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину, однако отказался давать показания. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступлений, а также смягчающие обстоятельства, включая явку с повинной до возбуждения уголовного дела, активное содействие следствию и неудовлетворительное состояние здоровья осужденного. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

Ранее прокуратура Приморского края добилась пересмотра приговора в отношении трех иностранцев, осужденных за изнасилование девушки на пляже во Владивостоке. Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание, назначив каждому из фигурантов по восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.