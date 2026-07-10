Изнасиловавшим девушку во Владивостоке мигрантам ужесточили наказание Трое мигрантов получили до 8,5 года колонии за изнасилование во Владивостоке

Прокуратура Приморского края добилась пересмотра приговора в отношении трех иностранцев, осужденных за изнасилование девушки на пляже во Владивостоке, сообщили в надзорном ведомстве в МАКСе. Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание фигурантам до восьми лет шести месяцев лишения свободы каждого с отбыванием в колонии общего режима.

Инцидент произошел в июне 2024 года в районе бухты Лазурная, недалеко от кафе, где четверо мигрантов напали на девушку, применив угрозы ножом. Граждан Узбекистана, которые находились в России нелегально, задержали вскоре после преступления в аэропорту Владивостока при их попытке выехать из страны.

Первоначально троих обвиняемых приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии общего режима в мае 2025 года, при этом один из осужденных скончался до начала судебного процесса. Прокуратура Приморского края обжаловала этот приговор, после чего краевой суд оставил его без изменений, а кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение.

В ходе нового разбирательства районный суд Владивостока назначил обвиняемым наказание от шести до шести лет и 10 месяцев заключения. Однако прокуратура посчитала даже этот срок слишком мягким и вновь обжаловала решение.

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