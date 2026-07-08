Суд ужесточил меру пресечения скандальной блогерше Шурыгиной

Троицкий суд Москвы перевел Диану Шурыгину (Шлянину) в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста, как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Ей инкриминируют часть «а» статьи 3, часть 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ.

Наказание за распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет лишения свободы. В ее квартире уже проводился обыск по данному делу.

Диана Шурыгина получила известность в 2017 году благодаря участию в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где она рассказала о произошедшем с ней изнасиловании. После этого она вела свой YouTube-канал и аккаунты в различных социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Шурыгина перед задержанием занималась поиском девушек для работы в порностудиях. В частности, 7 мая она прилетела с Бали в Москву, чтобы снимать и продюсировать фильмы для взрослых, а новых участниц привлекала через знакомых.