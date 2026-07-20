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20 июля 2026 в 13:18

Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников

Москвич лишился 30 млн рублей после покупки золотых слитков по совету мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Злоумышленники обманули 59-летнего жителя Москвы, заставив его приобрести золотые слитки на сумму более 30 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МВД. По информации ведомства, мужчина передал драгоценности подставному курьеру.

Злоумышленники убедили мужчину, что для обеспечения безопасности его финансов необходимо приобрести в банке золотые слитки общим весом 2,5 кг на сумму 30 610 164 рубля. Доверившись преступникам, потерпевший передал драгоценный металл курьеру, — отметили в ведомстве.

Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Москвы, которая выполняла роль курьера и, следуя указаниям своего куратора, оставила слитки в заранее подготовленном тайнике. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Татарстане полиция задержала курьера мошенников, которые обманули 86-летнюю жительницу Нижнекамска. Злоумышленники убедили пенсионерку отдать им 1 млн 296 тыс. рублей. Они сказали, что деньги нужно положить на «безопасный счет», чтобы предотвратить их перевод на нужды ВСУ.

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