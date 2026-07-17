Полиция Татарстана задержала курьера аферистов, обманувшего пенсионерку

В Татарстане полиция задержала курьера мошенников, похитившего у 86-летней жительницы Нижнекамска 1 млн 296 тыс. рублей, пишет «Татар-информ» со ссылкой на МВД по республике. Злоумышленники убедили пенсионерку отдать деньги их человеку, чтобы якобы положить их на безопасный счет и спасти от перевода на нужды ВСУ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнекамскому району установили личность курьера. Им оказался житель Казани 2008 года рождения. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и подтвердил свою причастность к совершению преступления, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Рязани 32-летнего курьера телефонных мошенников осудили за хищение 890 тыс. рублей у двух местных пенсионерок. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим потерянные средства.