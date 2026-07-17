Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 13:52

Полиция Татарстана задержала курьера аферистов, обманувшего пенсионерку

Фото: МВД по Республике Татарстан
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане полиция задержала курьера мошенников, похитившего у 86-летней жительницы Нижнекамска 1 млн 296 тыс. рублей, пишет «Татар-информ» со ссылкой на МВД по республике. Злоумышленники убедили пенсионерку отдать деньги их человеку, чтобы якобы положить их на безопасный счет и спасти от перевода на нужды ВСУ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Нижнекамскому району установили личность курьера. Им оказался житель Казани 2008 года рождения. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и подтвердил свою причастность к совершению преступления, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Рязани 32-летнего курьера телефонных мошенников осудили за хищение 890 тыс. рублей у двух местных пенсионерок. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его обязали вернуть пострадавшим потерянные средства.

Регионы
Татарстан
мошенники
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Путин рассказал о важности Азии для развития России
Политолога Барбашина объявили в розыск после признания иноагентом
Легковушка воспламенилась на ходу и выгорела дотла
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.