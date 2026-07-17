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17 июля 2026 в 14:21

Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо

Финансист Сумароков: некачественное топливо может вызвать проблемы с двигателем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Некачественное топливо может вызвать проблемы с запуском двигателя, рассказал «ФедералПресс» к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Евгений Сумароков. Он отметил, что также возможны металлический стук при ускорении, падение мощности двигателя и рост расхода горючего.

Эксперт объяснил, что водителю стоит насторожиться, если машина стала хуже заводиться — приходится делать несколько попыток, а мотор после запуска глохнет. Также на проблему указывают нестабильная работа на холостом ходу и пропуски зажигания.

Сумароков подчеркнул, что оценить качество бензина можно визуально. По его словам, свежий продукт обычно светлый, прозрачный либо слегка желтоватый, а тревожными признаками можно назвать необычный запах, изменение цвета и наличие видимых частиц в топливе.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, что бензин стандарта «Евро-3» не окажет влияния на большинство машин. Он отметил, что наиболее уязвимы для такого типа топлива китайские транспортные средства, в том числе гибриды.

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