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06 июля 2026 в 08:13

Своими руками: инструкция по чистке карбюратора триммера и бензопилы

Как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы или триммера — инструкция Как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы или триммера — инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В разгар дачного сезона в июле на участке всегда полно работы, и без надежных помощников вроде бензопилы и триммера справиться тяжело. Эти инструменты сильно выручают садоводов: бензопила быстро распиливает ветки, бревна и кусты, избавляя от тяжелой работы топором, а триммер аккуратно скашивает траву в труднодоступных местах, где коса или газонокосилка не пройдут. Без них труд на газонах стал бы куда медленнее и утомительнее.

Что может стать причиной поломки?

Если двигатель у ваших железных помощников вдруг плохо заводится, глохнет на холостых или не набирает обороты, чаще всего в этой ситуации виноват загрязненный карбюратор. Например, плохой бензин, пыль и мелкие частицы травы или опилок, которые засасываются через воздушный фильтр, а также смола и нагар от неполного сгорания топлива со временем забивают жиклеры, мембраны и каналы, выводя помощников из строя. Однако регулярная чистка карбюратора и его регулировка возвращают мощность, экономят топливо и продлевают жизнь инструменту. Это несложная процедура, которую реально выполнить своими руками за 30–60 минут.

Чистка и регулировка карбюратора бензопилы

Зачем это нужно: грязь, старый бензин и смола забивают жиклеры и мембраны, нарушая смесь. Наша инструкция поможет вам избежать дорогого ремонта.

Своими руками: инструкция по чистке карбюратора триммера и бензопилы Своими руками: инструкция по чистке карбюратора триммера и бензопилы Фото: Shutterstock/FOTODOM

  1. Выключите пилу, слейте топливо, снимите крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
  2. Открутите крепления карбюратора, аккуратно отсоедините топливные шланги и тяги.
  3. Разберите корпус, выньте мембраны и жиклеры. Промойте все детали очистителем карбюратора (или ацетоном), продуйте каналы сжатым воздухом. Особое внимание — сетчатому фильтру и игле.
  4. Соберите в обратном порядке. Установите базовые настройки винтов L и H (закрутить до упора и выкрутить на 1–1,5 оборота).

  5. Прогрейте двигатель, отрегулируйте холостой ход винтом T/LA для стабильных оборотов, затем винтом H — максимальные обороты без дымления и «перекручивания». Проверяйте реакцию на газ.

Чистка и регулировка карбюратора триммера

Почему это важно сделать: в триммере карбюратор чаще страдает от пыли и травы, что приводит к потере мощности и перегреву.

  1. Снимите кожух, воздушный фильтр и отсоедините карбюратор (обычно 2–4 болта).

  2. Разберите нижнюю часть с мембраной, промойте все элементы очистителем, особое внимание уделите мембране, игле и каналам.

  3. Продуйте жиклеры, соберите.

  4. Заведите триммер, прогрейте и настройте винты по аналогии с бензопилой — сначала холостой ход, затем мощность.

Как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы или триммера — инструкция Как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы или триммера — инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие частые поломки триммера или бензопилы и быстрый ремонт своими руками:

  • Не заводится или глохнет: проверьте свечу (очистите или замените), воздушный фильтр, качество топлива (свежая смесь 1:50 или по инструкции).

  • Слабая мощность: очистите глушитель от нагара, проверьте натяжение цепи или лески.

  • Проблемы со смазкой цепи: прочистите масляный канал и фильтр.

  • Износ стартера: замените шнур или пружину, если не возвращается.

Следуя этим советам, вы быстро вернете своим помощникам бодрость. Берегите инструмент, работайте с удовольствием и пусть участок всегда радует урожаем. Если что-то не получится с первого раза, не переживайте, руки привыкнут, а техника отплатит надежностью.

Ранее мы рассказывали, как вырастить сладкую клубнику на своей грядке.

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Виктория Семенова
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