Достали бензопилу с зимовки? 5 шагов, которые нужно сделать прямо сейчас

Май уже стучится в калитку, сад просыпается, а значит, пора достать из кладовки или сарая верных помощников — бензопилу и триммер. Без них не обойтись ни при стрижке газона, ни при уходе за живой изгородью, ни при валке сухостоя. Но если просто дернуть стартер после нескольких месяцев простоя, можно получить залитый карбюратор, убитую свечу и испорченное настроение на весь сезон. Чтобы весенний запуск бензопилы и триммера прошел без сюрпризов, следуйте простой последовательности действий.

Как запустить бензопилу после зимнего простоя

Перед первым запуском уделите пять минут подготовке — это сэкономит вам часы ремонта потом.

Слейте старое топливо. Бензин, простоявший в баке больше 30 дней, окисляется и забивает жиклеры карбюратора смолистым осадком. Слейте остатки, промойте бак чистым бензином.

Вам потребуется приготовить свежую горючую смесь. Для двухтактного двигателя смешайте бензин АИ-92 с маслом (только предназначенным для двухтактных моторов) в соотношении, которое указано в руководстве, — чаще всего 1 часть масла на 50 частей бензина (20 мл масла на 1 л бензина).

Не забудьте заменить свечу зажигания. После зимы она нередко покрыта нагаром или отсырела. Вывинтите свечу, осмотрите: черный бархатистый нагар — признак переобогащенной смеси, белый — перегрева. Проще и дешевле поставить новую свечу (стоит 100–200 рублей), чем потом искать причину, почему инструмент не заводится.

Прокачайте карбюратор. Нажмите на праймер (резиновую грушу на карбюраторе) 5–10 раз, пока в ней не появится топливо. Это заполнит топливную магистраль и облегчит первый запуск.

Проверьте воздушный фильтр. Засоренный фильтр — прямой путь к перебоям в работе. Поролоновый промойте теплой водой с мылом и высушите; бумажный замените.

Как после зимней «спячки» разбудить бензотриммер и электрический триммер

Весенний запуск бензотриммера — бензокосы — проходит по той же схеме, что и у бензопилы: свежая смесь, чистый фильтр, рабочая свеча. Но есть нюанс: у триммеров головка с леской часто закисает после зимы. Разберите ее, смажьте подвижные части, намотайте свежую леску нужного диаметра.

Электрический триммер, работающий от розетки, в плане запуска проще, чем бензокоса: просто воткнул в розетку и коси траву и сорняки спокойно. Но и он после зимней спячки заслуживает минуты вашего внимания — пара пустяковых проверок избавит от неприятных неожиданностей прямо на грядке:

осмотрите кабель на предмет трещин и оголенных участков — зимний перепад температур делает изоляцию хрупкой;

проверьте состояние ножа или катушки с леской;

включите инструмент на холостом ходу на 1–2 минуты без нагрузки, прислушайтесь: посторонние звуки — повод разобраться до начала работы.

Общие советы по безопасности

Работа с любым садовым инструментом — бензиновым или электрическим — требует элементарной защиты: очки, перчатки, закрытая обувь. При работе с бензопилой добавьте защитные брюки или наколенники с кевларовой вставкой. Никогда не заправляйте работающий инструмент и не курите рядом с открытым топливом. Не запускайте бензиновый инструмент в закрытом помещении: угарный газ опасен.

Несколько минут на подготовку сейчас — и весь сезон техника будет работать без нареканий. Надеемся, что наши подсказки по весеннему запуску бензопилы и триммера пригодятся вам — делились ими с соседями по саду или даче. Удачного вам запуска и богатого урожая!

