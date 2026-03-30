30 марта 2026 в 15:13

Проплешины, желтизна, мох: реанимируем газон весной — пошаговая инструкция

Как восстановить газон после зимы: пошаговая инструкция по реанимации зеленого ковра Фото: Shutterstock/FOTODOM
За зиму газон переживает настоящий стресс: снег уплотняет почву, перекрывая доступ кислорода к корням, под ледяной коркой скапливается углекислый газ, а выпревание и грибковые болезни добивают ослабленную траву. Именно поэтому весной газон желтеет, покрывается проплешинами и выглядит удручающе. Но это не приговор — узнать, как восстановить газон после зимы, достаточно один раз, чтобы каждую весну действовать четко и без паники.

Первые шаги после схода снега:

  • дайте почве подсохнуть 7–10 дней — заходить на мокрый газон нельзя, трава и грунт сейчас особенно уязвимы;

  • осмотрите поверхность: зафиксируйте проплешины, пятна плесени (снежный фузариоз), участки с мхом и уплотненным грунтом;

  • уберите мусор, листья и ветки граблями — аккуратно, без фанатизма.

Главные работы апреля — мая: чек-лист реанимации:

  1. Вычесывание (скарификация). Пройдитесь по газону жесткими граблями или вертикуттером — это удалит войлок (слой отмершей травы и мха), который душит корни. Вертикуттер делает вертикальные надрезы в дерне, улучшая воздухообмен, — это и есть вертикуляция. Проводите процедуру, когда земля подсохла, но трава уже тронулась в рост.

  2. Аэрация. Прокалывание земли на газоне — ключевая процедура весны. Используйте аэратор-сандалии, вилы или механический аэратор: отверстия глубиной 8–10 см обеспечивают доступ кислорода, воды и удобрений к корням. На плотных глинистых почвах аэрацию делают дважды — весной и осенью.

  3. Подсев травы. Проплешины засевайте смесью, идентичной основному газону. Слегка взрыхлите грунт, рассыпьте семена из расчета 30–50 г/м2, присыпьте тонким слоем торфа и полейте. Первые всходы появятся через 10–14 дней.

  4. Первая подкормка. В апреле газон нуждается в азоте — он дает быстрый зеленый прирост. Используйте комплексное удобрение с пометкой «весна» или «старт» (высокое содержание N). Норма внесения — строго по инструкции производителя.

Общий принцип весеннего ухода прост: сначала механические работы — вычесывание, аэрация, подсев; потом химические — подкормка. Если вы хотите знать, как восстановить газон после зимы быстро и без лишних затрат, запомните эту последовательность: именно она дает результат. Следуйте чек-листу, не пропускайте шаги — и уже к июню лужайка отблагодарит вас густым, ровным и по-настоящему зеленым ковром.

трава
газон
спасение
советы
лайфхаки
садоводство
дача
весна
Виктория Семенова
