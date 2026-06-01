Трава между плитками больше не лезет: хитрый способ с уксусом экономит кучу времени

Сорняки между плитками на даче появляются снова и снова, даже после тщательной прополки. Многие тратят силы на постоянную уборку или покупают дорогие средства, но проблему можно решить намного проще. Обычный столовый уксус помогает быстро очистить дорожки и надолго забыть о надоедливой траве.

Для обработки подходит обычный 9-процентный уксус. Его не нужно разводить водой — раствор сразу наносят на сорняки. Лучше всего проводить процедуру в сухую и солнечную погоду, чтобы средство успело впитаться в листья и стебли. Кислота разрушает ткани растения, и через короткое время сорняк начинает засыхать.

Наносить уксус важно аккуратно, только на траву между плитками. Если рядом растут цветы или газон, их стоит защитить от случайных брызг. Для усиления эффекта некоторые дачники добавляют немного соли, но слишком увлекаться этим не стоит — почва может испортиться.

Крупные сорняки иногда приходится обрабатывать повторно через несколько дней. А чтобы дорожки оставались чистыми весь сезон, достаточно проводить профилактическое опрыскивание примерно раз в месяц.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и призналась, что теперь тратит на уход за дорожками гораздо меньше времени. Она также советует после обработки сразу сметать сухие остатки сорняков жесткой щеткой — так плитка дольше выглядит аккуратной и чистой.

