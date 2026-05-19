Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 12:01

Скошенную и выдернутую траву больше не выбрасываю: как мы годами портим почву — и даже не замечаем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше после прополки и покоса всё летело либо в мешки, либо в костёр. Участок выглядел «аккуратно», земля — голая и чистая. А потом многие удивляются: почему грядки быстро пересыхают, земля становится жёсткой как бетон, а поливать приходится всё чаще. Самое странное — проблему дачники создают себе сами, просто выбрасывая траву, которая могла бы годами улучшать почву бесплатно.

Сейчас опытные огородники стараются наоборот — оставить органику на участке. И обычная скошенная трава здесь работает не хуже дорогой мульчи из магазина.

Почему голая земля — это плохо

Почва вообще не любит оставаться открытой. Под солнцем верхний слой быстро перегревается, влага испаряется почти моментально, а после дождей земля начинает покрываться плотной коркой. Из-за этого:

  • корни получают меньше воздуха;
  • полезные микроорганизмы работают хуже;
  • земля быстрее беднеет;
  • поливать приходится намного чаще.

А когда грядка всё лето стоит под мульчей, почва постепенно становится рыхлой, влажной и буквально «живой».

Что реально даёт обычная трава

Скошенная трава — это не мусор, а готовая органика для огорода. Причём работает она сразу в нескольких направлениях. Вот что меняется уже через пару недель:

  • земля дольше держит влагу;
  • сорняков становится заметно меньше;
  • почва не перегревается;
  • после полива не образуется жёсткая корка;
  • червей и полезной микрофлоры становится больше;
  • растения легче переносят жару.

Особенно хорошо мульча работает летом в теплице — там земля без укрытия пересыхает буквально за день.

Как использовать траву правильно

Главная ошибка — навалить свежую мокрую траву толстым слоем. Тогда она начинает преть, перегреваться и может дать неприятный запах. Я обычно делаю так:

  • сначала слегка подвяливаю траву;
  • раскладываю слоем примерно 5–7 см;
  • не прижимаю вплотную к стеблям;
  • постепенно обновляю слой по мере проседания.

Для томатов, перцев, огурцов, кабачков и даже чеснока такая мульча работает отлично.

Почему нельзя постоянно вывозить траву с участка

Здесь многие не задумываются об одной важной вещи. Когда вы годами убираете с участка всю органику — траву, листья, ботву — почва постепенно начинает беднеть. По сути, вы каждый сезон вывозите питание, которое могло вернуться обратно в землю. Именно поэтому на старых грядках со временем:

  • хуже держится влага;
  • земля становится плотнее;
  • растения начинают слабее расти;
  • приходится всё больше подкармливать.

А мульча постепенно возвращает почве органическое вещество и помогает поддерживать нормальную структуру без постоянной «химии».

Но есть важный момент

Не вся трава подходит для мульчи. Лучше не использовать:

  • растения с семенами;
  • больную ботву;
  • траву после обработки гербицидами;
  • толстый слой свежего мокрого газона.

Иначе вместо пользы можно получить плесень, слизней или новые сорняки по всему участку.

Проверено редакцией
Читайте также
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Общество
Даже в тени забора и стены цветут кружевными шапками: 3 многолетника, которые растут сами по себе годами
Золотые соседи: что подсеять к луку и чесноку в мае для двойного урожая
Семья и жизнь
Золотые соседи: что подсеять к луку и чесноку в мае для двойного урожая
Грядка как клумба: топ-5 овощей для преображения дизайна участка
Семья и жизнь
Грядка как клумба: топ-5 овощей для преображения дизайна участка
Проплешины, желтизна, мох: реанимируем газон весной — пошаговая инструкция
Семья и жизнь
Проплешины, желтизна, мох: реанимируем газон весной — пошаговая инструкция
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Регионы
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
сады
дачи
огород
трава
мульчирование
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
Врач перечислил продукты, формирующие зависимость сильнее сахара
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.