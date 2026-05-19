Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов

В России необходимо пересмотреть условия эксперимента по привлечению мигрантов с семьями, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, стране требуются рабочие руки, а не родственники иностранных граждан.

Представленный правительством пакет законопроектов по проведению эксперимента по оргнабору иностранной рабочей силы в настоящем виде не отвечает целям Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. В предложенном МВД варианте членами семьи участника эксперимента признаются его жена и дети. Какие еще жены, дети? Весь смысл оргнабора и заключается в том, что к нам мигрант приезжает на конкретное предприятие на конкретный срок, а потом возвращается обратно. Зачем нам здесь его родня? — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что примерно 45% иностранцев приезжают в Россию для поиска работы, о чем сообщил начальник управления регулирования миграции МВД Павел Дутов. По словам депутата, на данный момент в стране работают около 3 млн иностранных граждан. Остальные, как указал парламентарий, либо заняты в нелегальной экономике, либо используют социальные услуги без вклада в общество.

По прогнозам МВД, в рамках эксперимента по оргнабору в РФ в 2027–2030 годах прибудут свыше 1,7 млн иностранных работников. По крайней мере столько же к нам прибудет членов семей. В таком разе никакого смысла в эксперименте нет — это будет лишь новая система учета мигрантов, которую надо будет создавать на средства коммерческой структуры, что мне совсем не нравится. Если в таком виде этот пакет дойдет до Госдумы, то придется серьезно поработать, — заключил Миронов.

Ранее в МВД России предложили провести эксперимент в рамках оргнабора иностранной рабочей силы. Он запланирован на период с 2027 по 2030 год. На портале нормативных правовых актов опубликован законопроект, который дает правительству право протестировать новые правила трудоустройства мигрантов.