«Лобовая сшибка»: в МИД России оценили риски столкновения с НАТО Рябков указал на увеличение рисков столкновения НАТО и России

Риски прямого столкновения между НАТО и Россией продолжают расти, а последствия такого конфликта могут оказаться катастрофическими, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также обратил внимание на усиливающийся в европейских столицах эскалационный фон вокруг якобы приближающейся войны высокой интенсивности с Россией.

В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями, — указал дипломат.

Комментируя планы Финляндии разрешить размещение ядерного оружия, а также намерение Франции и Польши провести над Балтийским морем учения, Рябков подчеркнул, что Москва открыто и однозначно выразила крайне отрицательное отношение к подобным действиям. Такие шаги сопровождаются агрессивной антироссийской риторикой.

Ранее Рябков заявлял, что контакты между Россией и США на уровне администраций остаются достаточно интенсивными. Взаимодействие между двумя государствами в настоящее время осуществляется сразу по нескольким направлениям и через различные каналы связи.