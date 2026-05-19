Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о давлении на Россию с целью повышения своих политических рейтингов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал слова политика, что ЕС усиливает воздействие на Москву якобы с целью начала переговоров по Украине. При этом, по словам парламентария, так Мерц стремится представить РФ виновницей конфликта.

Истинная цель Мерца — перетянуть на свою сторону политиков Евросоюза, сомневающихся и противостоящих позиции Германии. Его заявление [о давлении на Россию для начала переговоров] это имитация деятельности для поднятия личных рейтингов. Слова о стремлении к миру прекрасно их поднимут, хотя ФРГ поставляла Украине оружие начиная с 2014 года и милитаризировала свою экономику, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что немецкое правительство стремится извлекать пользу как для страны в целом, так и для своих коррупционных схем. При этом, по словам депутата, оно использует риторику о стремлении к диалогу, чтобы прикрыть свои действия.

Вторая задача Мерца — свалить все с больной головы на здоровую, обвинив во всем Россию. Посредничество и участие Германии в украинском вопросе мы хорошо помним: это Минские соглашения, и первые, и вторые, и заявления [Ангелы] Меркель (экс-канцлер ФРГ. — NEWS.ru), что они не собирались выполнять их никогда. Как им можно доверять, если они заранее все делали и планировали геноцид, конфликт и смерти людей? — резюмировал Чепа.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе возникли трудности при обсуждении возможных переговоров с Россией. Европейские лидеры не могут выбрать представителя для диалога с Москвой.