Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки

ВС России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 152 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее боец с позывным Амур заявил, что российские военнослужащие задействовали свыше 20 захваченных украинских тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для ударов по позициям ВСУ в Херсоне. Эти дроны используют для атак по тыловым объектам противника, в том числе по пунктам управления беспилотными системами. В Минобороны РФ данные сведения не комментировали.

18 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Удар, подчеркнули в министерстве, наносился высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.