Российская армия нанесла по Украине массированный удар возмездия ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК и ТЭК Украины

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели поражены.

Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.

Накануне, 17 мая, сообщалось, что около 14:00 по московскому времени в Киеве раздались взрывы. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, началась атака БПЛА. Также он заявил о работе системы ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Утром 18 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акваторию Азовского моря. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.