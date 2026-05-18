Песков рассказал о серьезных ожиданиях от визита Путина и КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что двусторонние отношения государств сейчас носят разноплановый характер и активно развиваются далеко за рамками обычного торгово-экономического взаимодействия, передает пресс-служба Кремля.

Кстати говоря, будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях, — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Москва и Пекин намерены и дальше планомерно расширять контакты по всем ключевым направлениям гуманитарной и социальной сферы. Он выразил твердую уверенность, что очередная личная встреча глав двух государств традиционно придаст мощный дополнительный импульс для углубления стратегического партнерства. При этом пресс-секретарь переадресовал дальнейшие вопросы журналистов к своему коллеге Юрию Ушакову.

Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые вопросы двусторонних отношений.