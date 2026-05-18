День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:31

Песков рассказал о серьезных ожиданиях от визита Путина и КНР

Песков: ожидания от визита Путина в Китай высокие

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что двусторонние отношения государств сейчас носят разноплановый характер и активно развиваются далеко за рамками обычного торгово-экономического взаимодействия, передает пресс-служба Кремля.

Кстати говоря, будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях, — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Москва и Пекин намерены и дальше планомерно расширять контакты по всем ключевым направлениям гуманитарной и социальной сферы. Он выразил твердую уверенность, что очередная личная встреча глав двух государств традиционно придаст мощный дополнительный импульс для углубления стратегического партнерства. При этом пресс-секретарь переадресовал дальнейшие вопросы журналистов к своему коллеге Юрию Ушакову.

Ранее стало известно, что Путин 19–20 мая посетит Китай. В ходе предстоящих переговоров российский лидер обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые вопросы двусторонних отношений.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС забили тревогу из-за обострения проблемы с кадровым дефицитом в ВСУ
«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.