18 мая 2026 в 13:17

В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором

Журова: вслед за гимнастами и другие спортсмены РФ начнут выступать с триколором

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вслед за гимнастами и другие спортсмены из России начнут выступать с государственным триколором на международных соревнованиях, выразила уверенность в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, текущая ситуация наглядно демонстрирует политику двойных стандартов в мировом спорте.

Можно порадоваться за гимнастов, которым разрешили выступать с триколором на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы такие федерации, как борьба и гимнастика, послужили примером для остальных. Нынешняя ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты. Одни допускают, а другие уперлись и стоят на своем. Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором. Сейчас у многих идут конгрессы. Поэтому я думаю, что мы услышим о допуске и других спортсменов, — высказалась Журова.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков заявил, что разрешение российским гимнастам выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном было ожидаемым событием. По его словам, это решение назревало давно.

Светлана Журова
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
