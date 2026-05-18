18 мая 2026 в 13:37

Мужчина 18 раз стал победителем лотереи

Житель США 18 раз становился победителем лотереи

Американец 18 раз выиграл в лотерею, передает People. В последний раз ему досталось $50 тыс. (3,6 млн рублей).

По информации издания, в разные годы призы мужчины составляли от $1 тыс. до $200 тыс. (от 73 тыс. до 14,6 млн рублей по текущему курсу). В 1997 году он также выиграл машину. Секретом своего везения он назвал свою супругу.

Моя настоящая удача — это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной, — отметил победитель лотереи.

Ранее жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею. Женщина рассказала, что перед выигрышем ей приснился сон, который по народной примете сулит прибыль.

Также житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег.

До этого житель Великобритании Шон Хейс выиграл в лотерею ₤1 млн (около 108 млн рублей) благодаря блокноту, оставленному ему в наследство покойным отцом. Его не стало в 2010 году, и с тех пор в память о нем мужчина участвовал в лотереях с теми числами, которые тот когда-то выбрал.

