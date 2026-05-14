Садовник выиграл в лотерею почти 42 млн рублей

Житель Курской области Александр Гламаздин выиграл в лотерею почти 42 млн рублей, при этом не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото». Мужчина по образованию столяр, а последние 10 лет работает садовником. Часть выигрыша он намерен потратить на покупку жилья, другую часть — направить на инвестиции.

Житель небольшого поселка Курской области Александр Гламаздин в 145 457-м тираже лотереи «Забава от Русского лото» выиграл суперприз — 41 900 499 рублей, — сообщили в компании.

Сам победитель рассказал, что покупал билеты регулярно через мобильное приложение. Счастливый билет он приобрел, надеясь угадать нужную комбинацию. Увидев сумму выигрыша, он не поверил своим глазам и до сих пор с трудом осознает произошедшее.

