Садовник выиграл в лотерею почти 42 млн рублей

14 мая 2026 в 09:47

Курянин не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею почти 42 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Курской области Александр Гламаздин выиграл в лотерею почти 42 млн рублей, при этом не угадав ни одного числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото». Мужчина по образованию столяр, а последние 10 лет работает садовником. Часть выигрыша он намерен потратить на покупку жилья, другую часть — направить на инвестиции.

Житель небольшого поселка Курской области Александр Гламаздин в 145 457-м тираже лотереи «Забава от Русского лото» выиграл суперприз — 41 900 499 рублей, — сообщили в компании.

Сам победитель рассказал, что покупал билеты регулярно через мобильное приложение. Счастливый билет он приобрел, надеясь угадать нужную комбинацию. Увидев сумму выигрыша, он не поверил своим глазам и до сих пор с трудом осознает произошедшее.

Ранее жительница города Лесного Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею. Женщина рассказала, что перед выигрышем ей приснился сон, который, по народной примете, сулит прибыль. Плеханова работает лаборантом на государственном предприятии и воспитывает троих сыновей.

