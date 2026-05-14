14 мая 2026 в 10:35

Появилась новая информация по делу о зверском убийстве экс-мэра Самары

Суд по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова начнется 21 мая

Самарский областной суд 21 мая проведет первое заседание по уголовному делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги, сообщает пресс-служба инстанции. Суд вызвал 79 свидетелей, а также одного эксперта и девять специалистов.

Самарским областным судом назначено судебное заседание по уголовному делу. Первое заседание назначено на 21 мая 2026 года в 10:30 (09:30 мск), — говорится в сообщении.

Тархова и его жену убили в собственной квартире в конце 2024 года. Подозреваемой оказалась 29-летняя внучка политика Екатерина, которая вскоре дала признательные показания.

По версии СК, обвиняемая и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили пожилых супругов неизвестным веществом, после чего использовали жидкий азот для заморозки тел, расчленили их и тайно вывезли останки на такси, выбросив в мусорные контейнеры.

Следствие считает, что общее руководство действиями злоумышленников из-за границы осуществляла Светлана Метревели. Целью убийства стало хищение имущества: преступники использовали поддельные документы для кражи денег с банковских счетов, продажи автомобиля и переоформления бизнеса убитых.

Ранее источники сообщили, что внучка Тархова больше недели травила дедушку с бабушкой. По данным информатора, она наблюдала, как родственники умирают. Близкие семьи утверждают, что между ними часто были конфликты на денежной почве.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

