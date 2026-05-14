Раскрыты последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ

В Горностаевском округе Херсонской области в результате обстрелов повреждены здание сельской администрации и частный дом, сообщили в администрации округа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о пострадавших не поступала. В с. Ольгино повреждено здание сельской администрации. В пгт Горностаевка повреждено частное домовладение, — говорится в сообщении.

В администрации округа уточнили, что в период с 13 по 14 мая по населенным пунктам Горностаевка, Каиры и Заводовка был нанесен 31 артиллерийский удар, а также зафиксированы 33 атаки беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами за последние семь часов. Отмечается, что все уничтоженные БПЛА были самолетного типа. Дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Московским регионом и Крымом.