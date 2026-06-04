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04 июня 2026 в 21:21

Путин назвал виновников прекращения поставок энергоносителей из России в ЕС

Путин: Европа отказалась от поставок газа из России в надежде на ее крах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия не прекращала поставки энергоносителей в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. По его словам, европейские страны отказались от покупок в надежде на экономический коллапс государства.

Я с удивлением слышал, что такая злобная Россия перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали, просто Европа отказалась покупать в надежде на то, что у нас все рухнет, — сказал президент.

Глава государства отметил, что такого краха не произойдет. Он счел ошибочным курс европейских стран, которые не готовы были изменить свою позицию после ряда сделанных заявлений.

Ранее президент России указал, что Москва и Пекин развивают дружеские отношения не против других стран, а исходя из собственных национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия не делала разворот в сторону Азии, отношения партнерства между странами складывались долгое время.

До этого Путин заявил, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно — по восходящей. Он отметил, что обе страны стремятся находить компромиссы для достижения общих целей, направленных на повышение благосостояния граждан.

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