США могут сорвать куш на поставках энергии из-за войны на Ближнем Востоке США могут стать поставщиком энергии в Азию через Панамский канал

США могут занять место крупного поставщика энергоресурсов в Азию, используя Панамский канал, сообщил РИА Новости вице-президент по операционным вопросам канала Борис Морено. По его словам, возможность возникла на фоне перестройки логистических маршрутов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Мы наблюдали перестройку логистических маршрутов, и теперь Соединенные Штаты благодаря добыче (энергоресурсов. — NEWS.ru), которые отправляются из Мексиканского залива, возможно, стали новым крупным игроком в поставках энергии в Азию. И все это будет проходить через канал, — отметил Морено.

По словам Морено, наблюдаемая перестройка логистических цепочек началась с конца февраля — начала марта. В связи с закрытием Ормузского пролива, страны, зависящие от поставок из Персидского залива, начали искать альтернативные источники. Одним из таких источников стал Мексиканский залив, откуда энергоносители, добываемые в США, могут направляться в Азию через Панамский канал, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что через Ормузский пролив впервые с начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном прошло судно по официальному судовому ходу. Маршрут был установлен Международной морской организацией (IMO).