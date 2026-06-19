Ормузский пролив снова «заработал» Первый с начала конфликта корабль сумел пересечь Ормузский пролив

Впервые с начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном судно прошло через Ормузский пролив по официальному судовому ходу, сообщает ТАСС. Маршрут был установлен Международной морской организацией (IMO).

После начала противостояния между двумя странами суда отказались от использования официального маршрута в проливе из соображений безопасности. Иранская сторона предложила альтернативный путь — севернее, вблизи острова Ларак. Часть судов, в свою очередь, выбирала более южный маршрут, пролегающий вдоль северного побережья Омана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения между США и Ираном Ормузский пролив будет открыт для разминирования. По его словам, это позволит восстановить поставки нефти в регион и на мировые рынки. Он отметил, что нормализация судоходства в стратегически важном проливе связана с выполнением Ираном достигнутых договоренностей.

Также сообщалось, что разминирование Ормузского пролива после заключения сделки между США и Ираном может занять от 40 до 50 дней. Согласно оценкам, это способно привести к задержкам поставок десятков миллионов баррелей нефти.