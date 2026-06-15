Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 02:06

Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном

Трамп заявил об открытии Ормузского пролива дли разминирования после сделки

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ормузский пролив будет открыт для разминирования после подписания соглашения между США и Ираном 19 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, это позволит возобновить поставки нефти в регион и по всему миру.

С открытием пролива для разминирования после подписания соглашения в пятницу нефть снова начнет поступать как для региона, так и для всего мира, — написал американский лидер.

Вашингтон связывает нормализацию судоходства в стратегически важном проливе с выполнением иранской стороной достигнутых договоренностей. Ожидается, что разблокировка маршрута стабилизирует мировой энергетический рынок.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News отмечал, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном способно коренным образом изменить ситуацию на Ближнем Востоке на ближайшие пять десятилетий. По его словам, это также положит конец войне.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.

США
Дональд Трамп
Ормузский пролив
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН поддержали мирное соглашения США и Ирана
В Армении определили, какая партия получит конституционное большинство
Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном
Стали известны некоторые пункты соглашения США и Ирана
Лантратова призвала ООН отреагировать на гибель россиян от западного оружия
В США озвучили, как повлияет на мир заключение сделки между США и Ираном
США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно
Стоимость нефти марки Brent рухнула до минимума с 10 марта
Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году
Нидерланды и Япония обменялись двумя голами в Далласе
Жители Киева вышли на протесты против мобилизации
Трамп раскрыл отношение Нетаньяху к условиям сделки с Ираном
«Поздравляю всех»: Трамп подтвердил подписание сделки между США и Ираном
«Час X»: Иран объявил об окончании терпения из-за ударов по Ливану
Названы дата и время подписания мирного соглашения между США и Ираном
«Держу в неведении»: сын «Гарри Поттера» не знает об известности отца
Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно
Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана
В ДНР сообщили о заключении соглашений на миллиарды рублей
Пожарные объявили ликвидацию открытого горения в самарской многоэтажке
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.