Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном Трамп заявил об открытии Ормузского пролива дли разминирования после сделки

Ормузский пролив будет открыт для разминирования после подписания соглашения между США и Ираном 19 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, это позволит возобновить поставки нефти в регион и по всему миру.

С открытием пролива для разминирования после подписания соглашения в пятницу нефть снова начнет поступать как для региона, так и для всего мира, — написал американский лидер.

Вашингтон связывает нормализацию судоходства в стратегически важном проливе с выполнением иранской стороной достигнутых договоренностей. Ожидается, что разблокировка маршрута стабилизирует мировой энергетический рынок.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News отмечал, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном способно коренным образом изменить ситуацию на Ближнем Востоке на ближайшие пять десятилетий. По его словам, это также положит конец войне.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет условия сделки между США и Ираном. Трамп уточнил, что данное соглашение может быть подписано им лично или Ди Вэнсом в электронном виде уже в следующую пятницу, 19 июня.