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04 июня 2026 в 21:13

Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках по переговорам

Путин на немецком языке обозначил проблему участия посредников в переговорах

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия не может доверять посредникам, которые призывают к стратегическому поражению страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Глава государства прокомментировал вопрос фразой на немецком языке — das ist das problem (в переводе — в этом и заключается проблема).

Я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю, как можно доверять людям, как Россия может доверить людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения. В этом же проблема, Мартин. Das ist das problem, — указал политик.

Путин выразил недоумение относительно того, как Россия может доверять тем, кто уже долгое время настаивает на нанесении России стратегического поражения. Тем не менее он подчеркнул, что Россия не отказывается от своих позиций.

Ранее глава государства не исключил возможности применения ракетного комплекса «Орешник» в будущем. Речь шла в том числе об использовании вооружения в районах городской застройки.

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