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03 июня 2026 в 14:00

Мирный житель подорвался на мине в Херсонской области

Один человек погиб и трое ранены из-за подрывов на минах в районе Алешек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В районе Алешек Херсонской области при подрывах на мине погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС. Помимо этого, еще три человека получили ранения. Сальдо уточнил, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

В Алешках за пределами населенного пункта при подрыве на мине погиб мужчина 1998 года рождения, ранен мужчина 1979 года рождения. Еще один подрыв там же привел к ранению мужчин 1970 и 1974 годов рождения, — следует из сообщения.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по зданию комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) в Великой Лепетихе Херсонской области. Никто из сотрудников и посетителей центра не пострадал.

Кроме того, ВСУ атаковали школу в Мелитополе, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет.

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