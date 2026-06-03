ВСУ атаковали школу в Мелитополе Балицкий: кровля здания школы загорелась от осколков сбитого БПЛА в Мелитополе

ВСУ атаковали школу в Мелитополе, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет.

Атаке подверглась общеобразовательная школа № 1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания. Силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано, — сказано в сообщении.

Также Балицкий сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать территорию Мелитопольского мясокомбината. По его словам, в Мелитополе на данный момент сохраняется опасность повторных атак.

Утром 3 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.