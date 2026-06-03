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03 июня 2026 в 11:24

«Прошу сохранять спокойствие»: Балицкий заявил об атаке ВСУ на мясокомбинат

Балицкий: атаке ВСУ подверглась территория Мелитопольского мясокомбината

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские беспилотники попытались атаковать территорию Мелитопольского мясокомбината, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, на данный момент в Мелитополе сохраняется опасность повторных атак.

Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется. Работают огневые группы по дронам противника. По предварительным данным, атаке подверглась территория Мелитопольского мясокомбината, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Прошу жителей сохранять спокойствие, — написал Балицкий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на автобус в Енакиево требует международного осуждения и жестких действий по привлечению преступников к ответственности. По словам дипломата, Россия соберет доказательства военных поступлений Киева и представит их на международных площадках.

До этого сообщалось, что трое пассажиров рейсового автобуса Москва — Симферополь, которые пострадали в результате атаки ВСУ в Енакиево, после операции находятся в отделении реанимации. Главврач Горловской больницы Нелли Якуненко рассказала, что их состояние оценивается как тяжелое.

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